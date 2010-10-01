Происшествия

РБКРБКАбызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство. Об этом он заявил в суде, передает корреспондент РБК.
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