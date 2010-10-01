Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство. Об этом он заявил в суде, передает корреспондент РБК.

Авто Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.

Политика Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.

Общество За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Общество Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что принадлежащий американской Apple облачный сервис хранения данных iCloud является инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Авто Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей Японский производитель автомобилей Toyota Motor Corp заявил, что отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за неполадок – при аварии в некоторых машинах может не сработать подушка безопасности.

Политика Глава МВФ заговорила с премьером Украины на русском языке Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.

Политика Путин заявил о недопустимости двоевластия в России Президент Владимир Путин считает неправильным включение в структуру власти России каких-то институтов, которые могут находиться над президентом.

Технологии Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram SEC считает, что обещание Telegram не контролировать развитие криптовалютной блокчейн-платформы TON после ее запуска противоречит заверениям, которые организация предоставляла своим инвесторам.