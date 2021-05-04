Acronis привлекла более $250 млн инвестиций
IT-компания Acronis привлекла более $250 млн инвестиций от CVC Capital Partners и других инвесторов, говорится в ее сообщении. В рамках раунда компания была оценена в $2,5 млрд.В источнике
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ИТ-компания Acronis выходцев из России привлекла более $250 млн
Acronis привлекла более $250 млн от группы инвесторов во главе с CVC Capital Partners, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В рамках раунда она была оценена в $2,5 млрд. Acronis разрабатывает решения по защите, резервному копированию и восстановлению данных.
РБК08:01