IT-компания Acronis привлекла более $250 млн инвестиций от CVC Capital Partners и других инвесторов, говорится в ее сообщении. В рамках раунда компания была оценена в $2,5 млрд.

С чего всё началось ИТ-компания Acronis выходцев из России привлекла более $250 млн Acronis привлекла более $250 млн от группы инвесторов во главе с CVC Capital Partners, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В рамках раунда она была оценена в $2,5 млрд. Acronis разрабатывает решения по защите, резервному копированию и восстановлению данных. РБК 08:01