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Acronis привлекла более $250 млн инвестиций

IT-компания Acronis привлекла более $250 млн инвестиций от CVC Capital Partners и других инвесторов, говорится в ее сообщении. В рамках раунда компания была оценена в $2,5 млрд.В источнике
Forbes
Экономика сегодня
ФАН
РБК
ПолитРоссия
Народные новости

С чего всё началось

ИТ-компания Acronis выходцев из России привлекла более $250 млн

Acronis привлекла более $250 млн от группы инвесторов во главе с CVC Capital Partners, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В рамках раунда она была оценена в $2,5 млрд. Acronis разрабатывает решения по защите, резервному копированию и восстановлению данных.
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RT на русскомвчера в 13:02