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Российская газетаРоссийская газетаActivision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В немецком PS Store совершенно неожиданно, без анонсов и громких презентаций стал доступен предварительный заказ ремастера игры Call of Duty: Modern Warfare для консоли PlayStation 4.
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Создатели ремастера COD: Modern Warfare 2 объяснили отсутствие мультиплеера

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Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Lenta.ru15:15
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Рубль обвалился к доллару в марте почти на 15%

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National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
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Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах

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Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
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Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
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Сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи ЕГЭ.
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В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

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