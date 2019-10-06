Единоборства
Российская газетаАдесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
В Австралии состоялся турнир UFC 243, в главном поединке которого прошел титульный бой в среднем весе между чемпионом организации Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей. Обладатель пояса не выступал с июня прошлого года.
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В ЮАР нашли следы древней космической катастрофы
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Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Народные новости 03 октября в 19:04
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«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
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Изувеченная бывшим супругом Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, из-за пыток теперь уже бывшего супруга лишившаяся кисти руки, снова выходит замуж.
OAnews 04 октября в 09:26
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о впечатлениях от свадьбы Дарьи Клюкиной
Недавно телеведущая рассказала подписчикам о своих впечатлениях.
OAnews вчера в 05:54
Армия и оружие
SDF пригрозили Турции тотальной войной
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
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Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Интерфакс 04 октября в 15:59
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Политика
Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости вчера в 07:28
Наука
Ученые рассказали о вреде сырых овощей
Как показал эксперимент на мышах, растительная диета с большим количеством сырых овощей меняет микробиом кишечника грызунов.
Российская газета 00:38
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 04 октября в 17:14
Космос
Огненный шар над Чили не был метеоритом
Несколько дней назад над Чили заметили пролетающий в небе огненный шар, излучающий яркое свечение.
Goroday.ru 03 октября в 10:57
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 09:46
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Здоровье
Немецкий ученый выявил истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих выяснил, что атеросклероз (хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них) появляется при нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, которое развивается из-за воспалительных процессов, в том числе гриппа.
Газета.Ru вчера в 05:01
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Хоккей
ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 04 октября в 08:11
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Происшествия
Пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 подо Львовом
Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку подо Львовом, не долетев 1,5 км до аэропорта.
RT на русском 04 октября в 07:56
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22