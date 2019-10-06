Единоборства

Российская газетаРоссийская газетаАдесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

В Австралии состоялся турнир UFC 243, в главном поединке которого прошел титульный бой в среднем весе между чемпионом организации Робертом Уиттакером и Исраэлем Адесаньей. Обладатель пояса не выступал с июня прошлого года.
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Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC в среднем весе

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