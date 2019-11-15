Футбол
Inc-news.ruAdidas: РФС утвердил форму сборной России
В компании Adidas заявили, что производство новой формы сборной России было запущено только после того, как всё окончательно было согласовано и утверждено заказчиком. «Процесс согласования формы — это довольно длительное мероприятие, требующее несколько этапов», — заявил производитель.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму арестован
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Происшествия
В Индии потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К
Истребитель МиГ-29К индийских ВМС упал в штате Гоа при выполнении тренировочного полета.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Шоу-бизнес
У Александра Носика снова пропала мама
Александр Носик обратился за помощью ко всем своим поклонникам. Актер сообщил, что вчера в Москве пропала его мама.
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Транспорт
В России задумали поднять цены на шипованную резину
Гаджеты
В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android
Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
В растении содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы, но его ГИ равно 75 ед. Кабачки увеличивают уровень глюкозы в крови.
Футбол
«Локомотив» хочет арендовать нападающего «Монако» Оньекуру
Одноклубник Александра Головина нападающий монегасков Генри Чуквуэмека Оньекуру может оказаться в московском «Локомотиве» в зимнее ТО.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Интернет
Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google
«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
Футбол
Манчини установил рекорд со сборной Италии
Итальянская сборная выиграла вчера у Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 в рамках отбора Евро-2020.
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в московской сети
В 2019 году в число популярных брендов вошел производитель Xiaomi, который уступает Apple менее 1%. Пятерка лидеров в списке самых распространенных в сети Tele2 смартфонов состоит из моделей Apple (iPhone 7, 6, 6S, SE и 5S).
Армия и оружие
В Пентагоне пожаловались на проблемы с обслуживанием истребителей F-35
Пентагон рассказал о трудностях с обслуживанием истребителей F-35, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Счетной палаты США.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о неожиданной беременности от Джигана
Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.