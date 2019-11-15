Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruAdidas: РФС утвердил форму сборной России

В компании Adidas заявили, что производство новой формы сборной России было запущено только после того, как всё окончательно было согласовано и утверждено заказчиком. «Процесс согласования формы — это довольно длительное мероприятие, требующее несколько этапов», — заявил производитель.
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