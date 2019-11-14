Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruAdidas: РФС утвердил форму сборной России

В компании Adidas заявили, что производство новой формы сборной России было запущено только после того, как всё окончательно было согласовано и утверждено заказчиком. «Процесс согласования формы — это довольно длительное мероприятие, требующее несколько этапов», — заявил производитель.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

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Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

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Японского журналиста расстроило посещение Сахалина

Журналист издания «Асахи Симбун» Мититака Хаттори рассказал о своем путешествии на Сахалин и посетовал, что на острове практически не осталось свидетельств о японском периоде правления.
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В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни

Наши эксперты во главе с известнейшим профессором Шальновой Светланой Анатольевной... вывели основные пять показателей, которые составляют здоровый образ жизни, с помощью математики", - рассказала Драпкина на I всероссийской научно-практической конференции "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".
РИА Новости 13 ноября в 03:53
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NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
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С 22 ноября меняются правила получения справок для водительских прав

В России меняются правила прохождения медосвидетельствования будущих водителей. Соответствующий приказ накануне опубликовал Минздрав России.
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В Петербурге стартует Международный культурный форум-2019

Сегодня стартует VIII Санкт-Петербургский Международный культурный форум.
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Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Компания Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, передает ТАСС.
Слово и Дело 20:37
Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с картами

Представители российских банков рассказали, что преступники зачастую выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card).
Международный антикоррупционный портал вчера в 02:32
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Александра Трусова упала на Гран-при в Москве

Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Российская газета 12:00
Наука

Российские биологи изучили строение уникальной формы ДНК

В последние годы биологи и химики активно экспериментируют с различными короткими молекулами РНК и альтернативными фрагментами и формами ДНК, пытаясь воспроизвести процесс зарождения жизни в лаборатории и понять, что заставило древнейших обитателей планеты перейти на новую форму хранения и записи информации.
ТАСС Наука 08:32
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Haval переезжает в дилерские центры Ford

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Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

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Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Общество

Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
РБК 15:28
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Футбол

Кейн вышел на шестое место в списке бомбардиров сборной Англии

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, оформивший хет-трик в матче с командой Черногории (7:0), вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров национальной сборной Англии.
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Армия и оружие

Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»

Взгляд.ру 20:20
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Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
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Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Политика

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Коммерсантъ 19:19
Политика

В столкновениях у города Кочабамба в Боливии погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли и не менее 50 получили ранения в пятницу в столкновениях у боливийского города Кочабамба.
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Хоккей

Зубов получил перстень зала хоккейной славы

Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Зубов получил перстень члена зала хоккейной славы НХЛ.
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Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды

Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.
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На Украине задержан один из лидеров ИГ

В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
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Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях

Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
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Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца

Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
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10% заемщиков после реструктуризации снова попадают в просрочку

Около 10% клиентов банков, решивших провести реструктуризацию кредита, через какое-то время снова выходят на просрочку, сообщил вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" (НАПКА) Александр Морозов.
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