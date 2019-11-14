Футбол
Inc-news.ruAdidas: РФС утвердил форму сборной России
В компании Adidas заявили, что производство новой формы сборной России было запущено только после того, как всё окончательно было согласовано и утверждено заказчиком. «Процесс согласования формы — это довольно длительное мероприятие, требующее несколько этапов», — заявил производитель.
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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020
Агентство Москва14 ноября в 04:27
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Армия и оружие
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Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
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Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
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Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии
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Космос
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Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
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В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Общество
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Технологии
Apple удалила из App Store приложения о вейпинге
Американская корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store 181 приложение, так или иначе связанное с курением электронных сигарет, или вейпингом.
Политика
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На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Экономика
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Хоккей
Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
Здоровье
Врач рассказала о реальном влиянии сигаретного дыма на некурящих
Регулярное пребывание в компании курильщиков грозит серьезными проблемами со здоровьем для некурящего человека, считает врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова взволновала фанатов снимками с заплаканными глазами
Звезда театра и кино Екатерина Климова вызвала беспокойство поклонников фотографиями в Instagram.
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Армия и оружие
Россия потребовала от США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, заявил накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту
Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.