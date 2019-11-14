Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruAdidas: РФС утвердил форму сборной России

В компании Adidas заявили, что производство новой формы сборной России было запущено только после того, как всё окончательно было согласовано и утверждено заказчиком. «Процесс согласования формы — это довольно длительное мероприятие, требующее несколько этапов», — заявил производитель.
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Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионат14 ноября в 11:00

Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ru14 ноября в 09:00

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ru14 ноября в 03:00

Adidas ответил на недовольство сборной России по футболу новой формой

РБК14 ноября в 03:50

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москва14 ноября в 04:27

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъ14 ноября в 06:05

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспресс14 ноября в 02:15
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Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Правительство Амурской области выделит из резервного фонда 2,5 млн рублей для семей погибшего и пострадавших студентов колледжа в Благовещенске.
Известия 00:15
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва вчера в 02:30
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru вчера в 06:25
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Футбол

РФС предложил Черчесову продлить контракт главного тренера сборной

Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову.
МК-Спорт вчера в 08:51
Автоспорт

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии

Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Известия вчера в 17:02
Космос

Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр

Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
N+1 вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество

Галкин высказался об отмене своих концертов

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
Lenta.ru 01:03
Технологии

Apple удалила из App Store приложения о вейпинге

Американская корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store 181 приложение, так или иначе связанное с курением электронных сигарет, или вейпингом.
Известия вчера в 22:20
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском вчера в 06:53
Политика

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science вчера в 12:14
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия 14 ноября в 18:19
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Хоккей

Россиянин Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
Вести.Ru 00:58
Здоровье

Врач рассказала о реальном влиянии сигаретного дыма на некурящих

Регулярное пребывание в компании курильщиков грозит серьезными проблемами со здоровьем для некурящего человека, считает врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.
Medical Note 01:04
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

РБК вчера в 09:58
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Екатерина Климова взволновала фанатов снимками с заплаканными глазами

Звезда театра и кино Екатерина Климова вызвала беспокойство поклонников фотографиями в Instagram.
Пятый канал вчера в 09:40
Армия и оружие

Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва

Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Газета DAILY вчера в 15:20
Армия и оружие

Россия потребовала от США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, заявил накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Хакасия-Информ 14 ноября в 21:32
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

Назван действенный способ избежать просрочек по кредиту

Ранее Морозов утверждал, что основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 22:34
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