Предложенная форма имеет красный цвет, а на рукавах — синие и белые полосы. Таким образом, цвета российского флага расположены визуально в обратном порядке, как на флаге Сербии. Сборная России заявила, что не будет носить предложенную форму, ошибка в дизайне должна быть устранена.

Adidas извинилась за ошибку с дизайном формы сборной России

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