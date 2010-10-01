Футбол
Журналистская правдаAdidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу
Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020
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