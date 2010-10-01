Футбол

Журналистская правдаЖурналистская правдаAdidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
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ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря

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Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
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Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
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