Футбол
RuNews24.ruAdidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме
Кто именно занимался разработкой дизайна новой формы в Adidas не сообщили. Сборная России по футболу отказалась выходить на матчи в форме от Adidas из-за того, что на рукавах футболки разработчики неправильно расположили цвета флага страны. Из-за чьей-то ошибки он больше напоминает флаг Сербии.
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