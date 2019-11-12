Футбол

RuNews24.ruRuNews24.ruAdidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

Кто именно занимался разработкой дизайна новой формы в Adidas не сообщили. Сборная России по футболу отказалась выходить на матчи в форме от Adidas из-за того, что на рукавах футболки разработчики неправильно расположили цвета флага страны. Из-за чьей-то ошибки он больше напоминает флаг Сербии.
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Сборная России по футболу отказалась от новой формы

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