Футбол

Полит.руПолит.руСборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas

На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу. Сборная должна была выступить в ней на финальном турнире чемпионата Европы.
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Сборная России по футболу отказалась от новой формы

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