Футбол
Полит.руСборная России по футболу отказалась играть в новой форме от Adidas
На прошлой неделе в Москве компания Adidas презентовала новую форму для сборной России по футболу. Сборная должна была выступить в ней на финальном турнире чемпионата Европы.
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Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Гаджеты
Vivo S5 протестировали перед анонсом
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Политика
Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям
Теннис
Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня
По ходу третьего сета 33-летний испанец ушел с матч-бола при счете 1:5 в третьем сете, после чего перевернул игру и вырвал победу на тай-брейке.
Футбол
Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в «Галатасарай»
Форвард ФК «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о том, как сорвался его переход в «Галатасарай» в минувшее трансферное окно.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. Прямой эфир
В новом выпуске программы «Замкадье» журналисты Дмитрий Козенко и Александр Никишин обсуждают главные новости регионов России.
Хоккей
Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии
Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Хоккей
Ковальчука могут убрать из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в скором времени будет выведен из состава команды.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Политика
Помощник вице-премьера Гордеева назначен куратором мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева заместителем министра Минприроды, ответственным за мусорную реформу.
Происшествия
СК не нашел клеветы в статье «Медиазоны» о пытках в карельской колонии
Савельев подал заявление в СК и попросил привлечь журналистку, заключенного и «Медиазону» к ответственности.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Политика
«Слуга народа» поддержит в Раде законопроект о продаже земли
В первом чтении вся фракция «Слуги народа» Верховной рады Украины, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли в первом чтении.
Шоу-бизнес
Стал известен размер гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Минске
За концерт в столице Белоруссии, собравший около 14 000 зрителей, Примадонна получила гонорар в размере 250 тыс. евро (порядка 18 млн рублей).
Транспорт
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса
Представитель компании уточнил РИА Новости, что кота можно перевозить в поезде в Крым и обратно в купе и СВ в ряде вагонов.
Политика
Садовничий прокомментировал возможный уход с поста ректора МГУ
Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет.
Финансы
Международные резервы России снизились на $1,8 млрд
Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.