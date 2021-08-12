ВедомостиAdidas продаст Reebok американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евроНемецкий производитель одежды и спортивных товаров Adidas договорился о продаже бренда Reebok американской компании Authentic Brands Group, сообщает пресс-служба Adidas.ВедомостиЗакрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом квартале 2022 года.ТАССAdidas также намерен разделить большую часть денежных поступлений от сделки со своими акционерами.РБКАмериканский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаLife.ruРБКНовый ДеньМоллы.RuГазета.RuРусская ПланетаПодробнее о событииAdidas продаст дочерний бренд Reebok американской компании Authentic Brands GroupLenta.ruвчера в 13:24Adidas продает Reebok за 2,1 млрд евроИнтерфаксвчера в 12:07Adidas продает Reebok за €2,1 млрдКоммерсантъвчера в 12:32Adidas подписал соглашение о продаже Reebok за €2,1 млрдТАССвчера в 12:20Adidas объявил о продаже Reebok за €2,1 млрдРБКвчера в 12:50Adidas продает Reebok более чем за 2 миллиарда евро группе Authentic Brands GroupПРАЙМвчера в 11:59Adidas сообщила о возможной продаже ReebokРоссийская газетавчера в 11:35Показать ещёОценить16Поделиться