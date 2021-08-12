Эндокринолог Зухра Павлова сообщила о странном осложнении после COVID-19 у молодой женщины

Павлова отметила, что пациентка заболела одной из первых в РФ и попала в больницу, в которой на тот период времени не знали еще, чем необходимо лечить COVID-19.