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Adidas продаст Reebok американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евро

Немецкий производитель одежды и спортивных товаров Adidas договорился о продаже бренда Reebok американской компании Authentic Brands Group, сообщает пресс-служба Adidas.
Ведомости
Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом квартале 2022 года.
ТАСС
Adidas также намерен разделить большую часть денежных поступлений от сделки со своими акционерами.
РБК
Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.
ПРАЙМ

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