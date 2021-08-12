Члены экипажа рухнувшего в озеро на Камчатке Ми-8 находятся в реанимации

На Камчатке в краевой больнице в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации на интенсивной терапии находятся два члена экипажа рухнувшего в Курильское озеро 12 августа вертолёта Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.