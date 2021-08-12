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Adidas продаст Reebok американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евро

Немецкий производитель одежды и спортивных товаров Adidas договорился о продаже бренда Reebok американской компании Authentic Brands Group, сообщает пресс-служба Adidas.
Ведомости
Как говорится в пресс-релизе adidas, основная часть суммы будет получена ею при закрытии сделки, а остальные платежи привязаны к выполнению определенных условий.
Финмаркет
Стороны рассчитывают завершить сделку в первом квартале 2022 года, и Adidas планирует направить основную часть средств от продажи Reebok на поощрение акционеров.
Интерфакс
Adidas приобрел Reebok в 2006 году вместе с брендами Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые компания в дальнейшем продала, выручив в общей сложности порядка 400 млн евро.
Финмаркет

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