ВедомостиAdidas продаст Reebok американской Authentic Brands Group за 2,1 млрд евроНемецкий производитель одежды и спортивных товаров Adidas договорился о продаже бренда Reebok американской компании Authentic Brands Group, сообщает пресс-служба Adidas.ВедомостиКак говорится в пресс-релизе adidas, основная часть суммы будет получена ею при закрытии сделки, а остальные платежи привязаны к выполнению определенных условий.ФинмаркетСтороны рассчитывают завершить сделку в первом квартале 2022 года, и Adidas планирует направить основную часть средств от продажи Reebok на поощрение акционеров.ИнтерфаксAdidas приобрел Reebok в 2006 году вместе с брендами Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые компания в дальнейшем продала, выручив в общей сложности порядка 400 млн евро.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаLife.ruРБКНовый ДеньМоллы.RuГазета.RuРусская ПланетаАфиша DailyПодробнее о событииAdidas продаст дочерний бренд Reebok американской компании Authentic Brands GroupLenta.ruвчера в 13:24Adidas продает бренд ReebokSmotrim.ruвчера в 12:53Adidas продает Reebok за 2,1 млрд евроИнтерфаксвчера в 12:07Adidas продает Reebok за €2,1 млрдКоммерсантъвчера в 12:32Adidas подписал соглашение о продаже Reebok за €2,1 млрдТАССвчера в 12:20Adidas объявил о продаже Reebok за €2,1 млрдРБКвчера в 12:50Adidas продает Reebok более чем за 2 миллиарда евро группе Authentic Brands GroupПРАЙМвчера в 11:59Показать ещёОценить16Поделиться