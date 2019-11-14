Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle. Напомним, что обновленную экипировку раскритиковали после ее презентации.

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Армия и оружие В Минобороны России заявили, что США продолжают разграблять Сирию США под предлогом охраны нефтяной инфраструктуры в Сирии продолжают разграблять эту страну и финансировать антиправительственные группировки, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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