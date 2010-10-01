Футбол

Нева СпортНева СпортАдиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения. По словам Адиева, он принял непростое решение не продолжать работу старшим тренером «Ахмата». Адиев отметил, что решение далось ему очень нелегко, но он посчитал, что так будет лучше для команды.
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Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

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