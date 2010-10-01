Футбол
Нева СпортАдиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения. По словам Адиева, он принял непростое решение не продолжать работу старшим тренером «Ахмата». Адиев отметил, что решение далось ему очень нелегко, но он посчитал, что так будет лучше для команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Игорь Шалимов — об уходе Адиева: «Мы пожали друг другу руки, остаемся на связи»
Sportbox.RUвчера в 15:43
Старший тренер ФК «Ахмат» Адиев покинул свой пост спустя 10 дней после назначения
ТАСС Спортвчера в 14:15
Шалимов провел первую тренировку в Грозном в качестве главного тренера «Ахмата»
Bobsoccer09 октября в 14:37
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Футбол
Обамеянг признан лучшим игроком АПЛ в сентябре
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в минувшем месяце, сообщает пресс-служба лиги.
Игры
Дизайн прототипа PlayStation 5 показали на видео
Недавно гендиректор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью изданию Wired сообщил о сроках выхода новой консоли PlayStation 5 — согласно Райану, она должна выйти в конце следующего года.
Армия и оружие
В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М
Российская Федерация поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, в рамках контракта ожидается поставка еще 6 таких машин.
Хоккей
ХК «Металлург» подтвердил отставку Геннадия Величкина
Сегодня, 11 октября, ХК «Металлург» подтвердил отставку вице-президента клуба Геннадия Величкина. С ним сразу же расторгнут контракт.
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
В пятерку самых перспективных вошел и Екатеринбург, где вот уже десятый год подряд Уральская индустриальная биеннале становится средоточием культурной жизни страны.
Футбол
Канделаки высказалась по поводу своей оговорки про Азмуна
Происшествия
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
Армия и оружие
США представят новое поколение боевых машин Stryker
Американская компания General Dynamics собирается представить новый вариант боевой машины (БМ) семейства Stryker на съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне.
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится из-за измены
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Футбол
Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020
Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
Общество
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет Энн Хэтэуэй продемонстрировала уже большой живот.
Кино