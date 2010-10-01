Футбол
Нева СпортАдиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения. По словам Адиева, он принял непростое решение не продолжать работу старшим тренером «Ахмата». Адиев отметил, что решение далось ему очень нелегко, но он посчитал, что так будет лучше для команды.
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Шалимов провел первую тренировку в Грозном в качестве главного тренера «Ахмата»
Bobsoccerвчера в 14:37
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
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Газета.Ru 10:20
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Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Армия и оружие
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
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Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
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Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Газета.Ru 09:31
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В России предложили альтернативу смертной казни
Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.
Газета Кемерова 06:30
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Артем Дзюба: «Сегодня понял: гимн России для меня круче, чем гимн Лиги чемпионов»
Сегодня во время Гимна России понял: для меня гимн страны круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда весь стадион пел.
Спорт-Экспресс 17:39
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru 02:20
Политика
Зеленский рассказал о датах проведения встречи в «нормандском формате»
Глава Украины Владимир Зеленский, который 10 октября дает большую пресс-конференцию, рассказал журналистам о вариантах дат проведения саммита «нормандской четверки».
ПолитРоссия 04:14
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
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Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Политика
Зеленский исключил возможность возобновления водоснабжения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.
ТАСС 11:40
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия
Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
Газета.Ru 17:48
Транспорт
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» БКЛ
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» Большой кольцевой линии, сообщает kp.ru.
RT на русском вчера в 15:23
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Политика
Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Rambler News Service 10:12
Футбол
Черчесов: «Когда забили со стандарта, стало намного легче»
Встреча в московских «Лужниках» завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. Все мячи были забиты во втором тайме.
ProstoProSport 17:30
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Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой
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Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Шоу-бизнес
Майли Сайрус была госпитализирована
Майли Сайрус была госпитализирована после выявления у нее тонзиллита.
ОК! вчера в 04:34
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33