Футбол
Нева СпортАдиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения. По словам Адиева, он принял непростое решение не продолжать работу старшим тренером «Ахмата». Адиев отметил, что решение далось ему очень нелегко, но он посчитал, что так будет лучше для команды.
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Игорь Шалимов — об уходе Адиева: «Мы пожали друг другу руки, остаемся на связи»
Sportbox.RUвчера в 15:43
Шалимов провел первую тренировку в Грозном в качестве главного тренера «Ахмата»
Bobsoccer09 октября в 14:37
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В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
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«Каблучок» Lada Van пополнит модельный ряд АвтоВАЗа в 2020 году
Уже в следующем году линейка российского автопроизводителя АвтоВАЗ пополнится новой моделью. Речь идет о "каблучке" Lada Van.
Letnews.ru 08 октября в 05:22
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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24
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В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
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Daihatsu презентует четыре мультяшных концепта на автосалоне в Токио
Японская компания анонсировала несколько новинок, которые будут представлены на Токийском автосалоне.
Тарантас Ньюс 09 октября в 13:47
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
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Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
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Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.
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Врачи назвали симптом рака кишечника, который часто игнорируется
Основным симптомом рака кишечника является кровотечение во время дефекации.
Волгоградская правда вчера в 22:18
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Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Армия и оружие
Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии
Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками.
РБК вчера в 19:51
Космос
Через 65 лет на Землю обрушится гигантский метеорит: об этом сообщает ESA
Астероид, который может обрушиться на Землю через 65 лет, меньше чем метеорит, взорвавшийся над Челябинском в 2013 году, но он несет не меньшую угрозу жителям планеты.
Экология Регионов вчера в 03:24
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей вчера в 08:42
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
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Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
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Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке
После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.
Motorsport.com Russia 00:11
Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.
РБК вчера в 12:59
Политика
МИД Украины анонсировал скорое возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей
Россия в ближайшее время вернет украинские суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 00:24
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В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился более 14 часов
Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов.
Ведомости вчера в 18:45
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Облучение вылечило крыс от отравления угарным газом
Облучение крови видимым светом вылечило подопытных крыс от отравления угарным газом, сообщает издание Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 17:06
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости вчера в 10:27
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Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 01:35
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Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Известия вчера в 08:17
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Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
TV BRICS 09 октября в 09:37
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
Вести.Ru вчера в 16:39
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