Футбол
Нева СпортАдиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения. По словам Адиева, он принял непростое решение не продолжать работу старшим тренером «Ахмата». Адиев отметил, что решение далось ему очень нелегко, но он посчитал, что так будет лучше для команды.
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Игорь Шалимов — об уходе Адиева: «Мы пожали друг другу руки, остаемся на связи»
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Шалимов провел первую тренировку в Грозном в качестве главного тренера «Ахмата»
Bobsoccer09 октября в 14:37
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Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
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Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
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