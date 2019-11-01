Футбол
RT на русскомАдиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Общество
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента
Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.
Мойка78 11:31
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Здоровье
Первые признаки гормонального сбоя назвали врачи
Доктор Мясников советует покупать морскую рыбу Ухудшение состояния кожи медицинские специалисты называют одним из первых признаков сбоя в работе гормональной системы.
Московский Комсомолец 13:22
Политика
Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата
Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru 03:56
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
Ректор МГУ прокомментировал дело аспиранта Мифтахова
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова, который обвиняется в хулиганстве за поджог офиса «Единой России».
Коммерсантъ 14:43
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:19
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Киберспорт
Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную
В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.
Cyber.sports.ru 15:39
Происшествия
В Надыме подростки избили инвалида
Российская газета 07:36
Армия и оружие
Штаб ВСУ рапортовал о завершении отвода войск в Золотом
Ранее сегодня ОБСЕ сообщила о завершении Киевом разведения сил у Золотого.
ИА Новороссия 08:26
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Кино
Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian
NewInform вчера в 22:32
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Политика
Трамп заявил, что США знают имя нового главаря ИГ
У запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) появился новый лидер, заявил президент США Дональд Трамп.
DP.RU 10:49
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Для Overwatch 2 разработчики обновили дизайн ВСЕХ уже вышедших героев — посмотреть на различия между двумя проектами можно на специальной странице сайта шутера.
Игромания.ру 15:31