Футбол

News.ruNews.ruАдиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения

Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения. Заявление он сделал на странице в Instagram. Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера «Ахмата».
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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса. Главный тренер грозненского «Ахмата».
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Российский футболист и футбольный тренер.
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