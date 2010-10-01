Футбол
News.ruАдиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения. Заявление он сделал на странице в Instagram. Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера «Ахмата».
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Шалимов провел первую тренировку в Грозном в качестве главного тренера «Ахмата»
Bobsoccerвчера в 14:37
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
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Трамп: США могут ввести очень жесткие санкции против Турции
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
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Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
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Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в матче отбора Евро-2020
Ранее сборные России и Шотландии объявили составы на матч отбора Евро-2020.
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
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Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
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Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
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Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролью Александры в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» борется за здоровье мужа, режиссера Самвела Гаспарова.
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Тренер сборной Шотландии: игроки растерялись после первого гола
Первый гол был необязательный, пропустили со стандарта, игроки потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.
News.ru 18:26