Футбол
News.ruАдиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения. Заявление он сделал на странице в Instagram. Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера «Ахмата».
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Шалимов провел первую тренировку в Грозном в качестве главного тренера «Ахмата»
Bobsoccerвчера в 14:37
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Стало известно, сколько длится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.
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Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
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Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
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Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
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Паркетник Subaru XV обновлен по следам Импрезы
Вслед за Импрезой все версии Subaru XV для японского рынка будут иметь комплекс EyeSight Touring Assist (прежде он был опцией), который объединяет адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.
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Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
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Спорт
Путин заявил о намерении России продолжать работу с WADA
Россия намерена продолжить сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил президент России Владимир Путин.
Политика
На Украине готовятся к возвращению арестованных Россией судов
Речь идет о провокации в керченском проливе, итогом которой стал арест моряков и кораблей Украинская сторона готовится принять суда, арестованные Россией год назад, во время провокации в Керченском проливе.
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Зеленский дал всем министрам испытательный срок до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у всех министров есть испытательный срок до конца года.
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Происшествия
Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Политика
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Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Происшествия
Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии
Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.
Общество
Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы
«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Политика
В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни
Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
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Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
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Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
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Общество
На дне Чудского озера найден фундамент древней церкви
Исследователи в составе экспедиции к месту Ледового побоища в Псковской области обнаружили на дне Чудского озера фундамент церкви XV века, рассказал декан географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрий Субетто.
Единоборства
Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
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Рассекречены новые рендеры iPhone SE 2
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Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.