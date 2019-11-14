Спорт день за днем

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Шоу-бизнес Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.

Экономика В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская публично поругались Речь Яны Рудковской затянулась и Плющенко без лишних слов объявил победительницу – ей стала певица MARUV.

Политика Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Звезда сериала «След» рассказала, как победила рак груди В 2008 году мать Колосовой погибла под колесами поезда, а через четыре года актриса обнаружила у себя в груди странное уплотнение.

Кино Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов» Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Шоу-бизнес Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом 31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.

Футбол Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.

Общество В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.

Общество Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП», входит в «Техмаш») Амира Алямова.

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Политика Министр обороны Украины назвал Россию врагом Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.

Экономика «МегаФон» снизил долговую нагрузку «МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.

Хоккей Знаменитый кот с лишним весом посетил хоккейного тренера Кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из-за двух лишних килограммов, пришел в хоккейный клуб «Адмирал» на тренировку — фотографии опубликованы в Instagram.

Политика Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок» Гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Происшествия СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.

Теннис Надаль объяснил победу над Медведевым везением Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.

Происшествия Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.