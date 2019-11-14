Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАдиев стал главным тренером «Чайки»

Магомед Адиев стал главным тренером «Чайки».
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«Чайка» объявила о назначении Адиева на пост главного тренера

Чемпионат06:00

«Чайка» назначила Адиева главным тренером

Sport24.ru05:54

Экс-тренер «Анжи» Адиев возглавил «Чайку»

Бомбардир.ру05:56

Адиев близок к назначению в «Чайку». Он уже посетил матч клуба

Sports.ru11 ноября в 15:44

Адиев в ближайшее время станет главным тренером «Чайки»

Soccer.ru11 ноября в 14:26

Магомед Адиев: «Приложу максимум усилий и интеллекта, чтобы „Чайка“ вышла на совершенно иной уровень»

Спорт-Экспресс05:53

Экс-тренер «Анжи» и «Ахмата» может возглавить «Чайку»

Спорт день за днем11 ноября в 15:35
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Происшествия

Охранника колледжа в Благовещенске задержали

РБК 05:51
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская публично поругались

Речь Яны Рудковской затянулась и Плющенко без лишних слов объявил победительницу – ей стала певица MARUV.
Gazeta.SPb вчера в 17:25
Политика

Путин сможет оставить Садовничего на посту ректора МГУ

Одна из поправок ко второму чтению разрешает президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз, сообщает ТАСС.
Ведомости 04:27
Шоу-бизнес

Звезда сериала «След» рассказала, как победила рак груди

В 2008 году мать Колосовой погибла под колесами поезда, а через четыре года актриса обнаружила у себя в груди странное уплотнение.
ФАН 05:33
Кино

Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»

Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Lenta.ru 01:54
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Общество

Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП», входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Взгляд.ру 05:41
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Экономика

«МегаФон» снизил долговую нагрузку

«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Хоккей

Знаменитый кот с лишним весом посетил хоккейного тренера

Кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из-за двух лишних килограммов, пришел в хоккейный клуб «Адмирал» на тренировку — фотографии опубликованы в Instagram.
Sibnet Новости 06:02
Политика

Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»

Гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 06:25
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Теннис

Надаль объяснил победу над Медведевым везением

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости вчера в 13:21
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
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Российский футболист и футбольный тренер.
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