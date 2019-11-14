Футбол
Спорт-ЭкспрессАдиев стал главным тренером «Чайки»
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Футбол
Англия — Черногория 7:0
Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
Теннис
Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира АТР в Лондоне. Швейцарец победил в двух партиях.
Политика
Путин заявил о риске транзита газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Хоккей
Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелеса»
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук высказался о выводе из состава команды, передает "Чемпионат.com".
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Политика
Путин оценил ситуацию в Боливии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Боливии, отметил, что эта страна находится на пороге хаоса.
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
Договор между Россией и Белоруссией по охране границ истекает в ноябре этого года. Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в документ.
Происшествия
Минпросвещения прокомментировало стрельбу в колледже Благовещенска
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Политика
Путин заявил о выполнении задач России в Сирии
Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции
Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
Политика
В деле о сбитом в Донбассе Boeing появилась фамилия Шойгу
Ранее фамилия министра не упоминалась в материалах дела о сбитом Boeing.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Владелец автодилера «Рольф» Петров задумался о продаже бизнеса
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова хотела бы посоревноваться с мужчинами
Двукратная чемпионка среди юниоров 15-летняя фигуристка Александра Трусова поделилась своим желанием соревноваться с мужчинами.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Футбол
Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Происшествия
СК предъявил обвинение обманувшему российскую паралимпийку бизнесмену
"Главным следственным управлением было предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере - часть 4 статья 159 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.