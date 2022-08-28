RT на русскомАдминистрация Энергодара: над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзеНад территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.РИА Новости"Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако источники в ВГА сообщают, что никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет", - уточнили в администрации.ТАССПо предварительным данным, инфраструктурных повреждений и жертв нет.РИА НовостиВ Минобороны России также сообщили, что ВСУ снова обстреляли объекты Запорожской АЭС.Lenta.ruЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияНародные новостиReadovka NewsРоссийская газетаLife.ruНТВREGNUMКомсомольская правдаПрофильЦарьградТК ЗвездаГазета.RuПодробнее о событииНад территорией ЗАЭС сбили украинский беспилотник-камикадзеТК Звезда12:24Администрация Энергодара: российской ПВО над Запорожской АЭС сбит дрон-камикадзе ВСУLenta.ru12:35В Энергодаре сообщили, что ВС РФ сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУТАСС12:27Власти Энергодара сообщили о сбитом беспилотнике-камикадзе ВСУ над территорией ЗАЭСРИА Новости12:43Администрация Энергодара: над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзеRT на русском12:19Над территорией Запорожской АЭС сбили украинский БПЛАNews.ru12:18ВС России сбили украинский дрон-камикадзе над Запорожской АЭСТелеканал 360°12:17Показать ещёОценить146Поделиться