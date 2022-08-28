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Администрация Энергодара: над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе

Над территорией Запорожской атомной электростанции сбили украинский дрон-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
РИА Новости
"Крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако источники в ВГА сообщают, что никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет", - уточнили в администрации.
ТАСС
По предварительным данным, инфраструктурных повреждений и жертв нет.
РИА Новости
В Минобороны России также сообщили, что ВСУ снова обстреляли объекты Запорожской АЭС.
Lenta.ru

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Над территорией ЗАЭС сбили украинский беспилотник-камикадзе
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