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Политическая Экспертиза

Администрация Facebook заблокировала пост ТАСС о задержаниях в Воронеже

Пост ТАСС о задержаниях в Воронеже, основанный на официальном релизе ФСБ, подвергся блокировке в Facebook. Сообщается, что публикация якобы содержит недостоверные сведения. Представители агентства заявили, что заблокированный материал составлен на основе официального заявления ФСБ.В источнике
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Facebook заблокировал статью РБК, основанную на релизе ФСБ

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