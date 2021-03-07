Пост ТАСС о задержаниях в Воронеже, основанный на официальном релизе ФСБ, подвергся блокировке в Facebook. Сообщается, что публикация якобы содержит недостоверные сведения. Представители агентства заявили, что заблокированный материал составлен на основе официального заявления ФСБ.

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