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Администрация Харьковской области опровергла сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей

Администрация Харьковской области опровергла сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Балаклеей, передает ТАСС.
Lenta.ru
По данным ведомства, Воздушно-космические силы (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия нанесли высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ.
Lenta.ru
Как ранее сообщал Ганчев, освобождено 20% территории региона.
ТАСС
Часть Харьковской области была освобождена российской армией в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).
Известия

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ВГА Харьковской области опровергла сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей
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