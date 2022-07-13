РИА НовостиАдминистрация Херсонской ВГА сообщила об обстреле ВСУ Новой КаховкиУкраинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.РИА Новости"Украинские военные нанесли ракетный удар по Новой Каховке. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.ИнтерфаксВ результате взорвались склады с селитрой.РИА НовостиПо словам заместителя главы области Екатерины Губаревой, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВПятый каналSmotrim.ruРамблерLife.ruИзвестияЯмал-МедиаВечерняя МоскваАргументы и ФактыТК ЗвездаИА Красная ВеснаNewInformКомсомольская правдаГазета.RuREGNUMНТВФАНАбзацКурьер. Среда. БердскПодробнее о событииПресс-секретарь администрации Херсонской области Мороз: украинские боевики ударили ракетами по Новой КаховкеИзвестия19:12Администрация Херсонской ВГА сообщила об обстреле ВСУ Новой КаховкиРИА Новостивчера в 16:46Самое цитируемоеВСУ нанесли ракетный удар по району завода «Сокол» в Новой КаховкеКомсомольская правдавчера в 16:21ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской областиТК Звездавчера в 16:39Источник сообщил, что ВСУ вновь обстреляли Новую КаховкуТАССвчера в 16:38ВСУ снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской областиRT на русскомвчера в 16:33В администрации Херсонской области сообщили о новом обстреле Новой Каховки со стороны ВСУГазета.Ruвчера в 16:44Показать ещёОценить446Поделиться