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Администрация Херсонской ВГА сообщила об обстреле ВСУ Новой Каховки

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, степень повреждений уточняется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.
РИА Новости
"Украинские военные нанесли ракетный удар по Новой Каховке. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс
В результате взорвались склады с селитрой.
РИА Новости
По словам заместителя главы области Екатерины Губаревой, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения.
РИА Новости

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Пресс-секретарь администрации Херсонской области Мороз: украинские боевики ударили ракетами по Новой Каховке
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Администрация Херсонской ВГА сообщила об обстреле ВСУ Новой Каховки
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