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Администрация Херсонской области попросила разместить в регионе российскую военную базу

Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу, что должно стать гарантией безопасности, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
РИА Новости
По словам Стремоусова, в настоящее время именно российская армия защищает Херсонскую область «от постоянных попыток украинских националистов нанести ракетные удары по селам и городам».
Известия
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта.
РИА Новости
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости

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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов призвал разместить в области российскую военную базу
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Администрация Херсонской области попросила разместить в регионе российскую военную базу
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