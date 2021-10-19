Коммерсантъ ПермьАдминистрация Краснокамска решила вдвое увеличить поступления по налогу на имуществоВопросами томичи стали задаваться, получая уведомления для уплаты налога за прошлый год.vtomske.ruН1 – налог, исчисленный от кадастровой стоимости недвижимости, умноженный на ставку.РИА ТомскВ текущем году все, кто владеет каким-либо имуществом, получили налоговые уведомления с расчетом имущественных налогов по итогам 2020 года — земельного налога, транспортного налога и обновленного налога на имущество.vtomske.ruДля жителей новостроек, которые в этом году первый раз оплатят налог на имущество, Н2 будет равен нулю.РИА ТомскЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСуммарный размер имущественных налогов, начисленных жителям Томской области, составил 1,8 млрд рублейТомская интернет-газета17 октября в 23:32Администрация Краснокамска решила вдвое увеличить поступления по налогу на имуществоКоммерсантъ Пермьвчера в 14:30Готовим кошельки: как изменился налог на имуществоvtomske.ruвчера в 03:00Налог на имущество физических лиц 2021: ставки и сроки уплатыРИА Томск22:05Показать ещёОценитьПоделиться