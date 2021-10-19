Будьте в Плюсе

Администрация Краснокамска решила вдвое увеличить поступления по налогу на имущество

Вопросами томичи стали задаваться, получая уведомления для уплаты налога за прошлый год.
vtomske.ru
Н1 – налог, исчисленный от кадастровой стоимости недвижимости, умноженный на ставку.
РИА Томск
В текущем году все, кто владеет каким-либо имуществом, получили налоговые уведомления с расчетом имущественных налогов по итогам 2020 года — земельного налога, транспортного налога и обновленного налога на имущество.
vtomske.ru
Для жителей новостроек, которые в этом году первый раз оплатят налог на имущество, Н2 будет равен нулю.
РИА Томск

Подробнее о событии

Суммарный размер имущественных налогов, начисленных жителям Томской области, составил 1,8 млрд рублей
Томская интернет-газета17 октября в 23:32
Администрация Краснокамска решила вдвое увеличить поступления по налогу на имущество
Коммерсантъ Пермьвчера в 14:30
Готовим кошельки: как изменился налог на имущество
vtomske.ruвчера в 03:00
Налог на имущество физических лиц 2021: ставки и сроки уплаты
РИА Томск22:05

Интересное