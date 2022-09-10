Министерство обороны России опубликовало кадры переброски российских войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые перешли в контрнаступление в среду.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в "Зарядье".