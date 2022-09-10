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Администрация Купянска Харьковской области остается в городе, несмотря на обстрелы

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, власти Купянска, расположенного в Харьковской области, решили остаться в городе.
Lenta.ru
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
РИА Новости
В пятницу глава Купянского района Максим Губин сообщил, что обстановка в районе сложная, но российские военные удерживают Купянск, город в достаточной безопасности.
РИА Новости
Министерство обороны России опубликовало кадры переброски российских войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые перешли в контрнаступление в среду.
Московский Комсомолец

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Власти Купянска заявили, что не покинут город из-за обстрелов
РБК04:32
Администрация Купянска Харьковской области остается в городе, несмотря на обстрелы
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