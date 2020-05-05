Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о возможном, по ее мнению, вмешательстве в предстоящие президентские выборы и перечислило методы такого вмешательства, сообщило агентство Associated Press.

Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020

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