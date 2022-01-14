Lenta.ruАдминистрация США: задержанный в России хакер был причастен к взлому Colonial PipelineТакже в Белом доме заявили, что Вашингтон приветствует задержание властями РФ хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели.Lenta.ruУ 14 членов группировки, кроме крупной суммы денег, также изъяли 20 автомобилей премиум-класса и криптокошельки, использовавшиеся для преступных схем хакеров.РЕН ТВВесной 2021 года хакеры из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.Телеканал 360°В итоге компания выплатила хакерам выкуп — 4,4 миллиона долларов в биткоинах.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаRT на русскомТелеканал 360°Life.ruРЕН ТВREGNUMПодробнее о событииВ США заявили, что один из задержанных в РФ хакеров причастен к взлому Colonial PipelineТАСС17:46В Белом доме заявили, что задержанный в России хакер причастен к взлому Colonial PipelineРИА Новости17:26В США поприветствовали арест в России использовавших вирус-вымогатель хакеровRT на русском17:16Администрация США: задержанный в России хакер был причастен к взлому Colonial PipelineLenta.ru17:21Белый дом заявил о возможной причастности одного из арестованных в РФ хакеров к атаке на Colonial PipelineТелеканал 360°17:20США приветствовали шаги России в борьбе с группировкой хакеров REvilREGNUM17:21В США поприветствовали задержание хакеров REvilРЕН ТВ16:51Показать ещёОценить9Поделиться