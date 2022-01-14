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Администрация США: задержанный в России хакер был причастен к взлому Colonial Pipeline

Также в Белом доме заявили, что Вашингтон приветствует задержание властями РФ хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели.
Lenta.ru
У 14 членов группировки, кроме крупной суммы денег, также изъяли 20 автомобилей премиум-класса и криптокошельки, использовавшиеся для преступных схем хакеров.
РЕН ТВ
Весной 2021 года хакеры из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline.
Телеканал 360°
В итоге компания выплатила хакерам выкуп — 4,4 миллиона долларов в биткоинах.
РИА Новости

Подробнее о событии

В США заявили, что один из задержанных в РФ хакеров причастен к взлому Colonial Pipeline
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В Белом доме заявили, что задержанный в России хакер причастен к взлому Colonial Pipeline
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В США поприветствовали арест в России использовавших вирус-вымогатель хакеров
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Администрация США: задержанный в России хакер был причастен к взлому Colonial Pipeline
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Белый дом заявил о возможной причастности одного из арестованных в РФ хакеров к атаке на Colonial Pipeline
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США приветствовали шаги России в борьбе с группировкой хакеров REvil
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