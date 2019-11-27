Политика
Газета.RuАдминистрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС. Близкий к администрации источник заявил, что около 22% бюджета альянса приходились на средства, которые предоставлял Вашингтон. В свою очередь Трамп заявил о намерении снизить их до 16%.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО.Коммерсантъвчера в 22:28
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