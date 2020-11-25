В ВОЗ перечислили основные варианты передачи коронавируса человеку

«Согласно второму, более вероятному (сценарию), вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сказал эксперт.