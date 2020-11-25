Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции против 28 организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России, говорится в проекте санкционного списка, который опубликовало «РИА Новости» в среду, 25 ноября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.
РИА Новостивчера в 05:52
Подробнее о событии
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали планируемые санкции США против России

РИА Новости16:12
ТАСС

США ввели санкции против главы ливийской группировки «Канийят»

ТАССвчера в 11:32
RT на русском

В ОАК прокомментировали сообщения о санкциях США

RT на русскомвчера в 07:59
РБК

В ОАК сообщили об изучении информации о новых санкциях США

РБКвчера в 09:18
Коммерсантъ

Гражданское авиастроение России впервые может попасть под санкции США

Коммерсантъвчера в 06:11
Взгляд.ру

Стало известно о планах США ввести санкции против Минобороны и кремлевского ФГУПа

Взгляд.рувчера в 05:54
Lenta.ru

США приготовились ввести санкции против Минобороны России

Lenta.ruвчера в 05:38

В ВОЗ перечислили основные варианты передачи коронавируса человеку

«Согласно второму, более вероятному (сценарию), вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сказал эксперт.
РБКвчера в 15:48

Экс-замминистра экономики Украины заявил об отсутствии денег в казначействе

По информации экс-чиновника непрофинансированные расходы бюджета Украины составляют на данный момент 9,4 млрд из которых 3 млрд гривен — защищенные расходы, которые не могут быть отложены.
ИА Красная Весна23 ноября в 16:44

«Роснефть» планирует закупку вертолетной техники и буровых установок

Сечин отметил, что планируемые к закупке буровые установки оснащены системами геопозиционирования и геонавигации, установлены на повышающую точность бурения гидравлическую платформу.
ИА Красная Веснавчера в 11:30

Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Карабаху

Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Интерфаксвчера в 14:01

В Совфеде назвали сумму увеличения страховых пенсий в 2021 году

Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, в Совете Федерации сообщили на сколько вырастут регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста в новом году.
Evo-rus.comвчера в 03:05

Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.
РИА Новостивчера в 17:11

Лавров в Минске встретится с Лукашенко и проведет заседание коллегий МИД двух стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой дипведомства республики Владимиром Макеем в рамках рабочего визита в Минск.
ТАСС16:03

Перенёсшая инсульт сестра Бузовой показала, как восстанавливается после болезни

Бузова написала трогательный пост о сестре, пережившей инсульт Сейчас Анна находится на реабилитации, а Ольга узнала о болезни "всё, что можно", и очень переживает за родного человека.
Life.ruвчера в 04:43

В РПЦ считают, что архиепископ Кипрский признал ПЦУ под давлением Константинополя

Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.
ТАССвчера в 09:02