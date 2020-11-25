Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России
Администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции против 28 организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России, говорится в проекте санкционного списка, который опубликовало «РИА Новости» в среду, 25 ноября.В источнике
С чего всё началось
Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России
Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.
РИА Новостивчера в 05:52
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Взгляд.рувчера в 05:54