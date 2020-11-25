Представитель ВОЗ в РФ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

По словам официального представителя ВОЗ в РФ, Россия выйдет на плато по коронавирусу, если 90 процентов людей будут соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также откажутся от участия в праздничных мероприятиях.