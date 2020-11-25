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Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена ввести санкции против 28 организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России, говорится в проекте санкционного списка, который опубликовало «РИА Новости» в среду, 25 ноября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России

Соединенные Штаты могут ввести санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.
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