Политика
Политика СегодняАдминистрация Трампа сократит расходы на НАТО
Сэкономленные финансы американский президент намерен направить в некоторые европейские программы по безопасности, сообщает CNN. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует сократить вклады в бюджет НАТО, а деньги перенаправить в ряд европейских программ по безопасности.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО.Коммерсантъвчера в 22:28
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Спорт
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Экономика
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Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Энергетика
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Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
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Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Авто
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Шпионы впервые сфотографировали новый Kia Sorento без камуфляжа, а снимок оказался в распоряжении издания KoreanCarBlog.
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Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
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Экономика
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Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны
Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.