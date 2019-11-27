Политика

Политика СегодняПолитика СегодняАдминистрация Трампа сократит расходы на НАТО

Сэкономленные финансы американский президент намерен направить в некоторые европейские программы по безопасности, сообщает CNN. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует сократить вклады в бюджет НАТО, а деньги перенаправить в ряд европейских программ по безопасности.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла шаги к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, сообщает телеканал CNN
 со ссылкой на ряд должностных лиц США и НАТО.
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