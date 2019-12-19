Политика
РБКАдминистрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
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Происшествия
ФСБ: стрелявший в центре Москвы нейтрализован
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Баскетбол
«Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»
В рамках Евролиги «Зенит» выиграл у «Фенербахче».
Музыка
София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Политика
Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
Фигурное катание
Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Общество
Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю
Синоптик уточнил, что температура воздуха в ближайшие дни составит до +6°C. «О снеге можно временно забыть», — добавил он.
Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Политика
Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию
Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".
Финансы
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Футбол
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.