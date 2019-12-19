Политика

РБКРБКАдминистрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
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с чего всё началось
Но за день до голосования Госдепартамент США направил председателю сенатского комитета по международным отношениям Джиму Ришу беспрецедентно жесткое письмо с критикой DASKA, узнало
 издание The Daily Beast.
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