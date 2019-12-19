с чего всё началось

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

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Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Общество Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.

Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

Политика Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.

Политика В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Политика Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию Шрайбман отметил, что на прошедшей 19 декабря пресс-конференции Владимир Путин указал на еще одно важное противоречие в подходах к интеграции: российский лидер заявил, что для решения отдельных вопросов необходимо создание "общих наднациональных органов, контрольных и эмиссионных".

Происшествия Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.