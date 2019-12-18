Политика
Российская газетаКомитет Сената США одобрил новые санкции против России
Речь идет о законопроекте, который обязывает администрацию Дональда Трампа ввести новые санкции против России, включая "жесткий сценарий", предусматривающий рестрикции против госдолга и энергетического сектора РФ.
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Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет
С момента возвращения Крыма в состав РФ - в марте 2014 года - российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова.
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Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
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Пушков: Германия не решится на контрмеры в ответ на санкции США
На следующий день канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций Вашингтона и заявила о намерении «решительно обсуждать» вопрос американских мер против газопровода.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
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ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе
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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
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Глава МИД Чехии предложил России «налить чистого вина» в отношения
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что необходимо «налить чистого вина» в отношения с Россией.
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Вышел первый трейлер высокобюджетного фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кристофер Нолан опубликовал первый трейлер своего нового высокобюджетного шпионского фильма «Довод» (Tenet).
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В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину
В письмах мужчина призывал отказаться Тунберг от своих акций по борьбе за климат. Он оскорблял ее, угрожал изнасилованием и убийством.
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Четвертый сезон «Мажора» выйдет в 2021 году
Происшествия
Опубликованы кадры ликвидации террориста, атаковавшего ФСБ в Москве
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня около 18:10 трое террористов атаковали приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост, дом 23, открыв огонь из огнестрельного оружия.
Политика
Канада может ратифицировать соглашение о свободной торговле позже США
Канада может ратифицировать новое соглашение о свободной торговле с США и Мексикой, призванное заменить НАФТА, позже Соединенных Штатов, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо в интервью телеканалу City News.
Спорт
Хрычиков воздержался при голосовании набсовета по санкциям WADA
Решение не соглашаться с решением WADA принято в четверг на заседании набсовета РУСАДА, в состав которого, помимо Хрычикова, входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин и Игорь Васильченко.
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Кино
Составлен список самых ожидаемых кинопремьер 2020 года
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Госдеп пытается помешать «санкциям из ада» против России
Как передает издание, чиновник Госдепа заявляет, что администрация президента США Дональда Трампа "решительно выступает против" законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.
Армия и оружие
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Происшествия
Стрельба в доме престарелых произошла в США, погиб один человек
Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Род-Айленд.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.