Общество

КоммерсантъКоммерсантъАдминистрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Непосредственно на борьбу с коронавирусом администрация Дональда Трампа просит выделить $1,25 млрд. Остальные средства будут взяты из других источников. Например, часть денег будет выделена из средств, направленных на борьбу с вирусом Эбола.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 23:41

Белый дом просит у Конгресса США $2,5 млрд на противодействие коронавирусу

REGNUMвчера в 22:51

Власти США попросят у конгресса $1 млрд на борьбу с коронавирусом

News.ruвчера в 11:51

Белый дом запросил $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

ТАССвчера в 20:57

Администрация США запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 20:04

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

РБКвчера в 18:56

В США сенаторы обсудят план борьбы с коронавирусом на закрытом совещании

Красная веснавчера в 22:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Экономика

Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
РБК 00:00
Экономика

В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Lenta.ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor 22 февраля в 21:48
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU 23 февраля в 23:19
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
РБК вчера в 08:48
Происшествия

Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ

Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Lenta.ru вчера в 19:50
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Армия и оружие

Израильская армия атаковала объекты «Исламского джихада» в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
РИА Новости вчера в 07:04
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today 23 февраля в 02:10
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ вчера в 02:37
Общество

ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 11:53
Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Известия вчера в 16:15
Единоборства

Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru 22 февраля в 22:00
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Общество

Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае

Четыре завода Toyota в Китае вернулись к работе после вспышки коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:20
Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
МР7.ру вчера в 09:16
Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости 00:59
Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
RT на русском вчера в 21:42
Культура

HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
REGNUM 22 февраля в 07:24
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Комсомольская правда вчера в 15:55
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском 23 февраля в 11:30
Футбол

Гончаренко рассказал о появившейся в ЦСКА «химии»

Газета.Ru вчера в 07:50
Авто

Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее

Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Tvoe-avto.com 22 февраля в 09:49
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное