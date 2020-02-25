Непосредственно на борьбу с коронавирусом администрация Дональда Трампа просит выделить $1,25 млрд. Остальные средства будут взяты из других источников. Например, часть денег будет выделена из средств, направленных на борьбу с вирусом Эбола.

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

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