с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

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