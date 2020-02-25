Общество
ВедомостиАдминистрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник, 24 февраля, запросила у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает AP со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.Коммерсантъвчера в 23:41
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Администрация США запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
Эхо Москвывчера в 20:04
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