Общество
РБКАдминистрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления Белого дома.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Пентагон сообщил, что официально принял этические принципы использования искусственного интеллекта в вооружениях.
Здоровье
В Приамурье на коронавирус обследовали более 270 человек
Более 270 человек, прибывших из Китая, обследовали на коронавирус в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
Технологии
Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
Политика
Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Общество
«Дочка» «Роснефти» увеличит объёмы экспорта топлива из-за санкций США
Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объёмы экспорта венесуэльской нефти из-за введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Rosneft Trading.
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Общество
«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса
Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Экономика
Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Экономика
В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Происшествия
Четыре человека погибли от отравления угарным газом под Пензой
Четыре человека погибли в многоквартирном доме в селе Чемодановка близ Пензы, по предварительным данным, от отравления угарным газом.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Космос
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Стало известно, какую именно деталь для нового американского космического корабля Starliner используют в компании "Боинг".
Происшествия
Упавшее дерево насмерть придавило женщину в Одессе
Пожилая женщина погибла в центре Одессы, на которую из-за сильного ветра упало дерево.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра погиб экс-глава телеканала «Интер»
Ранее Сергей Старицкий руководил телеканалом "Интер" и был главой департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Общество
Силовики просят отправить Колокольцева в отставку
В профсоюзе полицейских уверены, что спасти ситуацию может только отставка Колокольцева.
Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Футбол
Экс-президент «Реала»: «Роналду пришлось бы заплатить 30 млн евро за отказ перехода в наш клуб»
Роналду перешел в «Реал» в 2009 году за 94 миллиона евро.