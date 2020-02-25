Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления Белого дома.

Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

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