Общество

РБКРБКАдминистрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация американского президента Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления Белого дома.
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В США могут выделить на борьбу с коронавирусом $1 млрд — СМИ

REGNUM12:30

Администрация США запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

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Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

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ТАСС20:57

СМИ: администрация Трампа запросит $1 млрд на борьбу с коронавирусом

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Власти США попросят у конгресса $1 млрд на борьбу с коронавирусом

News.ru11:51
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
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Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев

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Пентагон сообщил, что официально принял этические принципы использования искусственного интеллекта в вооружениях.
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В Приамурье на коронавирус обследовали более 270 человек

Более 270 человек, прибывших из Китая, обследовали на коронавирус в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
REGNUM 19:49
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Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
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Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН

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Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
РБК 22:00
Общество

«Дочка» «Роснефти» увеличит объёмы экспорта топлива из-за санкций США

Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объёмы экспорта венесуэльской нефти из-за введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Rosneft Trading.
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Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

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«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса

Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
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Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур

News.ru 01:52
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Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

RT на русском 17:05
Политика

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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Экономика

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Газета.Ru 09:57
Экономика

В России закрывается очередной сахарный завод

Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Коммерсантъ 16:44
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Происшествия

Четыре человека погибли от отравления угарным газом под Пензой

Четыре человека погибли в многоквартирном доме в селе Чемодановка близ Пензы, по предварительным данным, от отравления угарным газом.
Известия 18:10
Культура

HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
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Космос

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Стало известно, какую именно деталь для нового американского космического корабля Starliner используют в компании "Боинг".
Piter.tv 22 февраля в 03:36
Происшествия

Упавшее дерево насмерть придавило женщину в Одессе

Пожилая женщина погибла в центре Одессы, на которую из-за сильного ветра упало дерево.
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Происшествия

В доме бывшего украинского министра погиб экс-глава телеканала «Интер»

Ранее Сергей Старицкий руководил телеканалом "Интер" и был главой департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Новые Известия 22 февраля в 14:44
Авто

Новая батарея Tesla увеличит дальность пробега до 640 км

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Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
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Общество

Силовики просят отправить Колокольцева в отставку

В профсоюзе полицейских уверены, что спасти ситуацию может только отставка Колокольцева.
URA.Ru 02:18
Политика

На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
ТК Звезда 16:32
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Экс-президент «Реала»: «Роналду пришлось бы заплатить 30 млн евро за отказ перехода в наш клуб»

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году за 94 миллиона евро.
Sport24.ru 21:06
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