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Администрация Запорожской области сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ0 предприняли массированный артиллерийский обстрел по территориям региона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru
Артиллерия ВСУ обстреляла Запорожскую область, сработала система ПВО, сообщил представитель областной администрации.
РИА Новости
Целью обстрела были населенные пункты недалеко от линии разграничения.
ТВ Центр
"Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — подчеркнул Рогов.
РИА Новости

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Администрация Запорожской области сообщила, что ВСУ устроили массированный обстрел региона
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ВСУ предприняли массированный артиллерийский обстрел Запорожской области
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