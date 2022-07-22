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Администрация Запорожской области сообщила о массированном обстреле со стороны ВС Украины

Представитель руководства области в Telegram-канале написал
, что местные жители говорят о полутора десятках взрывов.
Военное дело
Целью обстрела были населенные пункты недалеко от линии разграничения.
ТВ Центр
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Smotrim.ru
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
РИА Новости

Подробнее о событии

Администрация Запорожской области сообщила, что ВСУ устроили массированный обстрел региона
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