Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью You-Tube-каналу "Да это так" заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования "мощных резервов" для наступления.
Западные государства пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ассоциации «Наше кино», текст которого опубликован на сайте МИД РФ.
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его жены, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст, нашли в мусорном баке у дома конфиденциальные документы, которые содержат в том числе информацию о саммите G7.