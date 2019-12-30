Общество

RT на русскомRT на русскомАдминистрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании. 25 декабря из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали здания железнодорожного и автобусного вокзалов, а также аэропорта в Хабаровске.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Хабкрае и ЕАО снова «минируют» детсады, больницы и почты

Хабаровский край сегодня22:05

Детей, чиновников и почтовиков эвакуируют в Хабаровском крае

Губерния21:23

Из-за угрозы взрыва эвакуировали мэрию Хабаровска

PROkhab.ru20:43

12 детсадов и мэрию пришлось эвакуировать в Хабаровске после «минирования»

Московский Комсомолец21:33

В ЕАО началась эвакуация детсадов после сообщений о «минировании»

РИА Новости21:43

Детские сады, больницы и поликлиники «заминировали» сегодня утром в Хабаровске

AmurMedia.ru22:03

В Хабаровске после сообщений об угрозе взрыва из детсадов эвакуировали 8,5 тыс. детей

ТАСС23:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РИА Новости 19:29
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Известия 21:23
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Авто

Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей

По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.
Автоновости дня 22:11
Происшествия

В Екатеринбурге пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке

В Екатеринбурге к экстренной посадке готовится самолёт, вылетевший в Симферополь.
REGNUM вчера в 06:25
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия 20:47
Общество

Александр Климин стал новым вице-губернатором Алтайского края

Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин назначен заместителем председателя правительства Алтайского края.
Алтайская правда 22:56
Здоровье

Не спорт и диета: врач назвала самое главное условие для похудения

Medical Note 09:37
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости 12:20
Происшествия

СК проводит проверку по факту падения гимнастки в цирке Владивостока

RT на русском 22:36
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс 07:07
Общество

«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 10:46
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 27 декабря в 04:15
Наука

Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды

Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
N+1 27 декабря в 03:11
Общество

В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

Ведомости 20:14
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 15:47
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Политика

Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи

Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
News.ru 14:56
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 11:08
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» с помощью паса судьи

NewInform 18:48
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 18:04
Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform 20:46
Происшествия

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

РИА Новости 21:49
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Чемпионат 07:47
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крыма, сообщается в Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Rambler News Service вчера в 03:54
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец 16:57
Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов

Российская газета 11:31
Происшествия

Два человека погибли во время стрельбы в церкви в Техасе

Известия 13:55
Футбол

Клопп – о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Кто считает очки в декабре?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу уверенного лидерства своей команды в АПЛ.
Бомбардир.ру 23:20
Политика

Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Пятый канал 18:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное