Общество
RT на русскомАдминистрацию Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании. 25 декабря из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали здания железнодорожного и автобусного вокзалов, а также аэропорта в Хабаровске.
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12 детсадов и мэрию пришлось эвакуировать в Хабаровске после «минирования»
Московский Комсомолец21:33
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