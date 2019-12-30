Как сообщает Интерфакс, по три детских сада в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре были эвакуированы из-за сообщений о минировании. 25 декабря из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали здания железнодорожного и автобусного вокзалов, а также аэропорта в Хабаровске.

Авто Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.

Наука Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Политика Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.