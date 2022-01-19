Будьте в Плюсе

Администрацию Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Вслед за школами и университетом в Южно-Сахалинске заминировали здание администрации.
АСТВ
Эвакуация произошла во всех корпусах СахГУ.
Сахалин.Инфо
Всего сегодня сообщения о минированиях поступили в 49 учреждений области.
Сахалин.Инфо
Детей и персонал пришлось эвакуировать, ведутся обследования зданий.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Мэрию эвакуировали из-за сообщения о минировании на Сахалине
РЕН ТВ20:27
Администрацию Южно-Сахалинска заминировали в юбилей мэра
Сахалин.Инфо18:42
Самое цитируемое
В Южно-Сахалинске и Магадане получены сообщения о минировании школ и вузов
REGNUM20:48
Неизвестные прислали сообщение о минировании в мэрию Южно-Сахалинска
РИА Сахалин-Курилы18:43
Сотрудников мэрии Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Lenta.ru19:46
Всех сотрудников администрации Южно-Сахалинска эвакуировали после сообщения о минировании
Комсомольская правда - Сахалин19:05
Администрацию Южно-Сахалинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе
АСТВ18:52

Интересное

Иммунолог Болибок: от «омикрона» лучше всех защищены те, кто привился в ноябре или декабре

Лучше всего от омикрон-штамма коронавируса защищены те, кто привился в конце прошлого года, заявил в беседе с ura.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
РИА Новости01:37

Bloomberg: Набиулллина поддержала полный запрет криптовалюты в России под влиянием ФСБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
РБК03:09

В Алма-Ате нашли тайные захоронения погибших в ходе беспорядков боевиков

Тайные захоронения боевиков, которые погибли в ходе массовых беспорядков, были найдены в Алма-Ате.
REGNUM02:48

Завершено расследование дела о крушении Ту-22М3 в Мурманской области в 2019 году

В Мурманской области полковник Владимир Алесенко и руководитель полетов группы руководства полетами войсковой части 36097 майор Владимир Степанов предстанут перед судом по делу о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году.
Lenta.ruвчера в 09:15

В Самарской области завершили расследование дела об убийстве 15-летней девочки

Завершено расследование дела экс-полицейского, который обвиняется в том, что сбил на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, зарезал 15-летнюю девочку в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости01:04

Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.
RT на русском17:30

Муж Куклиной в шутку спросил, скучает ли биатлонистка по взгляду Шашилова

Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, пошутил над женой в её Инстаграме.
BetOn01:58

Суд арестовал активы «Русагро» и ее акционеров Мошковича и Басова на 22 млрд руб

Арбитражный суд Саратовской области наложил обеспечительные меры на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также на имущество самого холдинга на сумму 21,9 млрд руб. Это следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.
РБК00:33

Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады о «павших в войне с РФ» украинцах

Глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, "павшими в войне с Россией".
ТАСС02:30

Замглавы Минтранса Токарев задержан по подозрению в мошенничестве

Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев задержан по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфаксвчера в 11:08