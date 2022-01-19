Арбитражный суд Саратовской области наложил обеспечительные меры на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также на имущество самого холдинга на сумму 21,9 млрд руб. Это следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.