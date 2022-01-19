Глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.
В Мурманской области полковник Владимир Алесенко и руководитель полетов группы руководства полетами войсковой части 36097 майор Владимир Степанов предстанут перед судом по делу о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году.
Завершено расследование дела экс-полицейского, который обвиняется в том, что сбил на машине, а затем, чтобы скрыть преступление, зарезал 15-летнюю девочку в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Арбитражный суд Саратовской области наложил обеспечительные меры на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также на имущество самого холдинга на сумму 21,9 млрд руб. Это следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.