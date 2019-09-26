Политика
РБКАдминистрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии. Об этом сообщается на сайте администрации.
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Общество
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Задача поставила многих комментаторов в тупик.
РИА Новости 13:09
Политика
Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер вчера в 16:26
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью.
РИА Новости 06:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:57
Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
RT на русском вчера в 08:30
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
RT на русском 15:02
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Авто
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
Motor 06:24
Политика
Москва предложит проводить заседания Первого комитета ГА ООН не в США
Москва в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН не в США.
Известия 12:10
Здоровье
Команда учёных предсказала гибель сотни миллионов человек
Команда учёных из Совета по глобальному мониторингу готовности (GPMB) предсказала гибель сотни миллионов человек.
Актуальные Новости 24 сентября в 09:51
Наука
Сладкая жизнь
Шоколад — одно из самых популярных лакомств людей по всему миру: спасибо индейцам майя и ацтекам, которым полюбился горький ароматный напиток из какао-бобов, конкистадорам, которых он также привлек, а в особенности спасибо — голландскому химику Конраду ван Гутену, который в начале XIX века запатентовал дешевый способ выжимки какао-масла из бобов.
N+1 13:34
Политика
Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно
Российских военнослужащих могут начать пускать в цирк бесплатно при предъявлении военного билета.
Lenta.ru 12:25
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС 17:03
Футбол
Шесть клубов РПЛ покинули Кубок России
Сыграны 15 из 16 матчей 1/16 финала Кубка России по футболу.
SM News вчера в 14:49
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 03:17
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46