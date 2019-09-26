Политика
РБКАдминистрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии. Об этом сообщается на сайте администрации.
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Происшествия
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Петербурге
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Санкт-Петербурге.
Время Пресс 09:22
Футбол
Жена Мамаева анонсировала первое интервью мужа
Алана Мамаева, жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева анонсировала первое интервью мужа после освобождения из тюрьмы.
МК-Спорт 24 сентября в 06:24
Экономика
Авиационный завод «Прогресс» в Приморье объявил о массовых сокращениях
Авиационный завод «Прогресс», расположенный в приморском городе Арсеньеве, анонсировал предстоящее массовое сокращение своих работников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 24 сентября в 22:50
Политика
В Польше прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу OPAL
Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк прокомментировал отмену судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 20:40
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец вчера в 04:12
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС 24 сентября в 13:02
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию разговора Зеленского и Трампа
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины, передаёт «Интерфакс».
Мой Брянск 05:41
Технологии
Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально
Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ вчера в 14:02
Технологии
Урал станет местом тестирования «суверенного интернета»
В Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика.
Накануне.Ru 19:02
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Авто
Jaguar Land Rover остановит производство в Британии из-за Brexit
Гендиректор Jaguar Land Rover (JLR) Ральф Спет заявил, что концерн остановит производство на четырех заводах в Великобритании в первую неделю ноября, чтобы смягчить последствия сбоя поставок комплектующих после выхода страны из ЕС.
Профиль 15:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прогулялась по набережной Благовещенска
Ольга Бузова назвала благовещенскую набережную популярной.
Амурская правда 04:32
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
Ведомости 12:42
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Экономика
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов уточнил, что банк столкнулся с всплеском мошеннических звонков в начале июля, часть была с подменой номера.
Коммерсантъ 18:33
Армия и оружие
В госдепе заявили, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что при предполагаемой химатаке в Сирии никто не погиб, были несколько пострадавших.
РИА Новости 19:13
Авто
Автомобили Jeep подорожали в России
Российская газета 12:27
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Здоровье
Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца
26 сентября в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия дал рекомендации, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Вечерняя Москва 14:22
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews 16:11
Футбол
Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»
«Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
Известия 17:00
Политика
Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 09:22
Политика
Генсек НАТО сообщил об обсуждении с Зеленским вопроса членства Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе встречи в Нью-Йорке он обсуждал с украинским лидером Владимиром Зеленским членство Украины в организации.
RT на русском 20:13