Политика
РБКАдминистрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии. Об этом сообщается на сайте администрации.
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Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
США расширили санкции против РФ
Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.
Российская газета 11:10
Футбол
Судья в Чехии не смог доработать матч из-за пьянства
В Чехии один из судей не смог до конца доработать матч молодежных команд "Бероуна" - "Слауна". Арбитр Милан Шефар работал на линии.
Pravda.Ru 08:58
Армия и оружие
В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская
RT на русском 12:46
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Хоккей
СКА — Салават Юлаев 1:0 (1-й перерыв)
СКА и «Салават Юлаев» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.
Sport24.ru 11:53
Политика
Эйфелева башня погасит огни в память о Шираке
Экс-президент Франции скончался в четверг в возрасте 86 лет Эйфелева башня в Париже погасит свои огни вечером в четверг в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке, который скончался сегодня.
Аргументы и Факты 12:33
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Гендиректором компании значится Исмаилов Рашид Рустам Оглы — ФИО и ИНН полностью совпадают с данными бывшего замминистра связи и экс-главы Nokia в России.
РБК 12:22
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Происшествия
Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата
Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году.
RT на русском 11:22
Происшествия
Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика
Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии
На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
Армия и оружие
Армия США намерена вооружиться СВЧ-пушкой
Военное обозрение 08:51
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия
В Челнах горит здание ресторана «Арарат»
В Набережных Челнах горит здание неработающего ресторана «Арарат», которое расположено в 11-м комплексе Нового города возле остановки «Университетская».
БИЗНЕС Online 11:27
Происшествия
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
Народные новости 09:46
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о войне России с Украиной
Московский Комсомолец вчера в 09:34
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Самарскую область
Завтра патриарх Московский и всея Руси совершит в Самаре великое освящение Софийского собора и возглавит Божественную литургию.
Волжская коммуна 07:07
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Футбол
РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
РИА Новости 11:18
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские пытаются через суд восстановиться на службе
Бывшие сотрудники МВД, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова, подали иски с требованием восстановить их на службе к ГУ МВД России по Москве и к УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.
Коммерсантъ 11:55
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Кино
Звезда «Шерлока» Эндрю Скотт сыграет мистера Рипли
РИА Новости 10:04
Общество
Умер космонавт и герой СССР Геннадий Манаков
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков умер в возрасте 69 лет, заявил в Twitter депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев.
Московский Комсомолец 10:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Происшествия
Оренбургского священника арестовали по обвинению в изнасиловании детей
Русский дедлайн 06:28