АЛРОСА отказала Артемию Лебедеву

АЛРОСА отстранила от участия в тендере заявку студии Артемия Лебедева, который предложил за 119,8 млн рублей разработать проектную документацию для реконструкции в Москве зданий филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА», а позже раскритиковал и высмеял жителей Якутии, обратившихся к Леонардо Ди Каприо за помощью в борьбе с тушением лесных пожаров.