Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть.РБК
Турецкое издание Yeni Safak напоминает, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической, несет ответственность за множество поджогов, сделанных ранее, например в провинции Хатай в прошлом году.
АЛРОСА отстранила от участия в тендере заявку студии Артемия Лебедева, который предложил за 119,8 млн рублей разработать проектную документацию для реконструкции в Москве зданий филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА», а позже раскритиковал и высмеял жителей Якутии, обратившихся к Леонардо Ди Каприо за помощью в борьбе с тушением лесных пожаров.
Турецкие экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию с 107 лесными пожарами в стране, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.