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РИА Новости

Адмирал НАТО Берк заявил о возможности удара по России в Черном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк рассказал, в каком случае силы НАТО откроют огонь по российским кораблям в Черном море.
РИА Новости
Адмирал уточнил, что российский Военно-морской флот постоянно сопровождает корабли НАТО, действующие в этом регионе.
Взгляд.ру
В конце июня силы Североатлантического альянса совершили несколько провокаций у берегов Крыма.
РИА Новости
В районе мыса Фиолент в Черном море на территорию РФ без предупреждения вошел эсминец Defender.
Телеканал 360°
Роберт Беркамериканский актёр
Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть.РБК

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